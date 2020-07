Mentre la Tesla Model 3 viaggia in Autopilot il proprietario prende a calci il display

Il video in fondo alla pagina, postato su Twitter non molte ore fa, può sicuramente risultare disturbante per gli appassionati di automobili e in particolare di vetture elettriche. Difatti mostra un abuso ai danni di una povera e indifesa Tesla Model 3.

La clip dura appena sei secondi, ma questi bastano e avanzano per far capire cosa stia succedendo: una Model 3 viaggiava tranquillamente in Autopilot, quando il proprietario ha deciso di prendere a calci il grosso display touchscreen al centro del cruscotto. Quando l'inquadratura si allarga ci pare di percepire del divertimento nell'espressione facciale dell'individuo scorto nello specchietto retrovisore, ma effettivamente non capiamo cosa gli sia preso, dato che lo schermo per l'infotainment è andato totalmente distrutto.

Interessante poi il fatto che la Model 3 abbia continuato a muoversi autonomamente senza problemi nonostante gli eventi in atto. In questo senso sembra che il conducente sapesse il fatto suo, in quanto è stato molto attento a non colpire il volante o i pedali, perché bastava un lieve tocco per causare la disattivazione dell'Autopilot.

A ogni modo, basandoci sul fatto che la vettura pare non fosse più dotata di un tettuccio e sul particolare "stile" dell'uomo a bordo, potremmo fare un'ipotesi: l'esemplare di Model 3 del video potrebbe essere quello appartenente a Danny Duncan, social media influencer e YouTuber che si è costruito un seguito attraverso scherzi, gesti folli generazione di caos incontrollato, e che ha deciso alcuni giorni fa di rimuovere il tetto dalla vettura.

Per chiudere passando a cose più serie vi rimandiamo all'ultima novità riguardo il Tesla Cybertruck: l'enorme pick-up della casa automobilistica californiana cambierà colore in base alla temperatura, l'ha confermato Elon Musk in persona. Infine ammirate questa Model X modificata, che ora è capace di percorrere il classico quarto di miglio in un tempo che per un SUV rappresenta un risultato pazzesco.