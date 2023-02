Tesla Model 3 in vendita a soli 25.000 euro: negli USA lo sconto è record

Tesla ha tagliato i prezzi in Italia della sua Model 3 e Model Y, ma la cifra necessaria per l'acquisto dell'elettrica resta comunque molto lontana da quella praticata in Oregon, negli Stati Uniti. Vi basta infatti pensare che per assicurarsi una Model 3 oltre oceano servono solo 25mila euro.

Si tratta di una somma decisamente interessante visto che, facendo un raffronto con il mercato italiano, con quella cifra si può comprare una Peugeot 3008 o una Fiat 500X, auto che pur essendo belle, sicure e di qualità, non hanno ovviamente il fascino della Tesla Model 3 e soprattutto, non sono elettriche.

Ma come è possibile che nell'Oregon l'auto di Elon Musk sia in vendita a quella cifra? Si tratta di una somma che deriva da una serie di sconti, partendo dal prezzo base che è di 43.490 dollari per la versione AWD. A tale cifra bisogna togliere 7.500 dollari derivanti dal credito d'imposta federale statunitense sui veicoli elettrici, arrivando quindi a 36.000 dollari.

Ed ecco che entra in gioco l'Oregon, che oltre agli incentivi di cui sopra offre ai consumatori altri 7.500 dollari di sconto per i programmi Oregon Clean Vehicle e Charge Ahead Rebate dell'Oregon Department of Environmental Quality. Si tratta di due bonus distinti del valore di 2.500 e 5.000 dollari, che fanno abbassare il prezzo della Tesla Model 3 a soli 28.500 dollari. Ma non finisce qui, perchè tale somma si può abbassare ulteriormente di 1.500 dollari, derivanti da sconti o promozioni di società di servizi locali, arrivando quindi ai famosi 27.000 dollari, pari a circa 25.000 euro.

Una cifra finale davvero impressionante tenendo conto che si tratta di uno sconto di quasi 20mila dollari rispetto al normale prezzo di listino. Che dite, facciamo un viaggio in Oregon? In ogni caso, se steste pensando di acquistare una Tesla Model 3 o una Y, potreste valutare un leasing o un finanziamento: entrambi sono particolarmente convenienti.