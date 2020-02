La Tesla Model 3 veloce quanto una McLaren F1 sul circuito di Tsukuba

La Tesla Model 3 si è lanciata in una nuova sfida al limite dell'incredibile. Utilizzando normali gomme stradali e una serie di modifiche Unplugged Performance, è riuscita a segnare un tempo molto vicino alla McLaren F1.

Siamo sul Tsukuba Circuit e il tempo è stato registrato lo scorso 22 gennaio. Il cronometro ha segnato 1:04,7, un tempo straordinario se si pensa che la McLaren F1 nominata in apertura ha come tempo 1:04,6. La berlina di Elon Musk è riuscita a battere la Porsche 911 GT3 997 (1:04,8), la mitica Ferrari F40 (1:04,8), l'Audi R8 V10 5.2 FSI (1:04,9), la Lamborghini Gallardo (1:05,0) e la Porsche 911 Turbo 997 (1:05,2).

A oggi invece il tempo più veloce mai segnato sul circuito appartiene alla Nissan Nismo GT-R, che ha tagliato il traguardo in 1:00,3. Non è un caso che la Model 3 abbia segnato un record proprio a gennaio, è il mese in cui ha debuttato al Salone di Tokyo, partendo proprio dalla patria natia California. Dopo l'evento, la vettura è stata poi esposta al Tesla Service Center di Shinome, sempre a Tokyo, prima di conquistare Tsukuba. Per saperne di più, in pagina trovate anche un video dell'impresa. Sarebbe bello sapere cosa pensa Elon Musk di questo nuovo record...