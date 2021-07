Tesla Model 3 contro tutte: quale tra le 10 migliori auto EV va più lontano davvero?

Il mercato delle auto EV è sempre più variegato e scegliere un modello non è più una faccenda da pochi minuti. Prima di tutto un’auto deve piacere e soddisfare le richieste del cliente, che poi dovrà farsi largo tra tanti parametri: capacità della batteria, autonomia, tempi di ricarica etc, ma si sa, i valori dichiarati non sono sempre veritieri...

Proprio per questo il team di Whatcar? ha deciso di mettere a confronto dieci delle migliori auto elettriche in commercio su un tracciato circolare fino a farle fermare, così da scoprire quale tra di esse è in grado di andare più distante per davvero, dando uno sguardo a chi di esse è più o meno efficiente e soprattutto “onesta” rispetto a quanto dichiarato dalla casa.

Tutto questo ovviamente è stato documentato in un video, che mostra per filo e per segno le modalità di svolgimento della prova con i relativi dati registrati ed analizzati. Non vogliamo farvi spoiler sul risultato finale, ma tenente conto che nel gruppone di sfidanti c’è il meglio del mercato tra compatte, crossover, SUV e sportive.

Tra le auto presenti al test non può mancare la Tesla Model 3, considerata la migliore in termini di efficienza, a cui si affiancano Kia Niro EV, Fiat 500 Electric, Mazda MX-30, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3, Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-E, Audi Q4 e-tron e Renault Zoe.

Alcuni modelli offrono batterie più capienti ma mettono in mostra un’efficienza non da prime della classe, mentre per altre sfidanti il risultato è esattamente l’opposto, con piccole batterie ma ottime qualità in termini di efficienza. Come al solito il risultato non è scontato, e il test ha messo in mostra dettagli interessanti, al di là del risultato finale.