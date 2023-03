La Tesla Model 3 a trazione posteriore perfetta nel test dell'alce

Avete mai sentito parlare del famigerato test dell'alce? Se seguite le nostre pagine sicuramente si, solo di recente vi abbiamo mostrato il disastroso test della nuova Smart Brabus #1 e la prova della nuova Nissan Qashqai. Oggi tocca a una concorrente eccellente: la nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore.

Di queste Model 3 Standard Range ne vedremo sempre più nelle strade italiane, infatti la Tesla Model 3 a trazione posteriore è ora compatibile con gli incentivi statali e si può prendere anche a poco più di 36.000 euro se si hanno i requisiti giusti. Ma come se l'è cavata la vettura nel test dell'alce? Beh chi ne ha acquistato una, o sta per farlo, può dormire sonni tranquilli: il test è stato superato con successo.

La vettura a vuoto pesa 1.830 kg, i ragazzi di Teknikens Värld però l'hanno portata al massimo peso consentito di 2.139 kg per rendere il test ancora più difficile. Ebbene la vettura non ha avuto alcun problema a superare il test a una velocità iniziale di 72 km/h, è andata bene anche a 76 km/h, la massima velocità con cui la Model 3 non ha avuto alcun tentennamento.

Non sappiamo se Teknikens Värld ha provato altre velocità, si tratta in ogni caso di una cifra superiore alla media. Solitamente su queste pagine seguiamo i test dell'alce di km77.com, con il portale che ha superato il test a 83 km/h sia con la Tesla Model 3 Long Range AWD che con la Tesla Model Y Long Range AWD, non sappiamo però se in quel caso le vetture erano state portate al loro massimo carico.