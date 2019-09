Tesla Model 3 sta trascinando il settore delle auto elettriche in Europa Occidentale

I dati parlano chiaro. La Tesla Model 3 sta trascinando le vendite di auto elettriche in Europa Occidentale, un mercato che, in pochi mesi, si è subito mostrato molto interessato ai modelli a zero emissioni come la Model 3 della casa californiana che, in breve tempo, ha conquistato una quota di mercato molto elevata.

Secondo i dati raccolti dall'analista Matthias Schmidt, nel corso dei primi 8 mesi del 2019 la Tesla Model 3 ha raggiunto un totale di 46 mila unità vendute in Europa Occidentale contribuendo, in misura significativa, alla crescita dell'80% delle vendite delle elettriche rispetto allo stesso periodo del 2018.

Secondo i dati aggiornati a fine agosto, la Tesla Model 3 può contare su di una quota di mercato del 22% nel settore delle auto elettriche in Europa Occidentale. Quasi una vettura elettrica ogni quattro è una Model 3.

L'Europa ha tutte le carte in regola per diventare uno dei principali mercati di Tesla. La casa californiana, ricordiamo, ha appena dato il via al progetto Gigafactory 4, lo stabilimento che sorgerà in Germania diventando il fulcro della produzione di Tesla per il mercato europeo.

Appuntamento alle prime settimane del prossimo mese di ottobre per tutti i dettagli relativi all'andamento delle vendite della Tesla Model 3 in Europa.