La Tesla Model 3 nella Top 10 2020 di Consumer Reports: è l'unica EV

Anche se non siamo cittadini americani, sentiamo parlare spesso di Consumer Reports, l'organismo che testa prodotti di svariato genere per affermare quanto siano convenienti per i consumatori. Ebbene è stata pubblicata la lista di CR relativa alle 10 auto migliori da acquistare nel 2020.

Sotto i 25.000 dollari la migliore vettura sembra essere la Toyota Corolla, salendo di prezzo invece fra i 25.000 e i 35.000 dollari troviamo la Subaru Forester, la Toyota Prius, la Subaru Legacy, fra i 35.000 e i 45.000 dollari la Toyota Avalon, la Kia Telluride, il pick-up Honda Ridgeline, per finire con la nuova Toyota Supra e la Lexus RX fra i 45.000 e i 55.000 dollari.

Alcune di queste auto non vengono neppure vendute in Europa, è però interessante scoprire come l'unica auto elettrica consigliata sia la Tesla Model 3. Secondo Consumer Reports, la berlina di Elon Musk merita l'acquisto poiché riesce a combinare alte prestazioni a "vibrazioni hi-tech" da non sottovalutare assolutamente. "Offre una grande accelerazione nel silenzio più assoluto incollando il conducente al sedile, inoltre il comfort di guida e lo sterzo preciso restituiscono sensazioni da auto sportiva". Sarà dunque felice il CEO di Tesla di aver conquistato anche la fiducia di Consumer Reports.