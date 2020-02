La Tesla Model 3 tiene il suo valore come nessun altra auto sul mercato

La Tesla Model 3 gode di un nuovo e interessante primato. E' la vettura stradale che mantiene maggiormente il suo valore tra tutte quelle proposte sul mercato. Difatti dopo un anno e mezzo dal suo acquisto ha subito un deprezzamento a malapena sensibile.

Lo stesso Elon Musk, CEO della compagnia, pochi mesi fa aveva affermato che i veicoli Tesla sono in pratica beni di investimento grazie alla loro capacità di guidare in modo autonomo. Secondo lui, una volta che Tesla sia riuscita a raggiungere una guida completamente autonoma, le Tesla diventeranno beni in grado di generare entrate nelle casse dei proprietari. E poi, una volta che il sistema verrà migliorato, la compagnia incrementerà il costo dell'Autopilot, andando ad aumentare indirettamente il valore di tutte le vetture.

Diciamo che la direzione intrapresa è quella giusta, perché al momento la Tesla Model 3 è in cima alla lista delle "migliori auto da comprare nuove" grazie al mantenimento del suo valore. Infatti, una ricerca effettuata da iSeeCars.com, ha analizzato i prezzi di oltre 6 milioni di auto nuove e usate vendute tra l'Agosto del 2019 e il Gennaio del 2020, identificando a seguire le 10 auto con la minore differenza percentuale tra prezzo del prodotto nuovo e la sua versione usata da almeno un anno.

Come potete vedere dall'immagine in fondo alla pagina la Model 3 ha perso solo il 5,5% del suo valore, quantificato in 2.529 dollari. A seguire troviamo il Ford Ranger con l'11,4% e la Chevrolet Traverse con l'11,7%. In termini di valore assoluto primeggia invece la Honda Fit poiché, nonostante abbia perso il 12,5% del suo valore dopo un anno, il suo costo è molto basso e ha "sprecato" quindi solo 2.111 dollari.

Il CEO di iSeeCars, Phong Ly, ha commentato i risultati in questo modo:"La Tesla Model 3 ha avuto il più alto numero di preordini di qualsiasi altra auto mai prodotta, e gli ordini arretrati hanno aiutato a tenere alta la richiesta per il veicolo. Il veicolo quindi non ha raggiunto i target produttivi fino al Luglio del 2018 e, per il fatto di essere appena giunta sul mercato, ma anche per l'elevato grado di soddisfazione dei proprietari, c'è scarsa presenza di versioni usate."

Saranno quindi contenti i proprietari di Model 3, i quali hanno appena ricevuto la possibilità di sbloccare il riscaldamento dei sedili posteriori. Infine, secondo Nikkei BP che ne ha smontato un esemplare, queste sarebbero avanti di 6 anni rispetto alla concorrenza.