Tesla Model 3 va in testacoda ma si salva in modo miracoloso

Quando si viaggia in automobile mentre la temperatura esterna è vicina allo zero è assolutamente consigliato montare pneumatici invernali o installare catene apposite ma, nonostante queste precauzioni necessarie, è comunque sensato assumere uno stile di guida cauto e regolare.

Purtroppo non conosciamo molti dettagli circa il contesto del video in alto, caricato su YouTube dal canale di Yahia Hegazy, ma appare chiaro che una Tesla Model 3 si è lanciata in un pericoloso testacoda il quale, in modo quasi miracoloso, non l'ha condotta ad uno schianto con le barriere laterali o con un altro veicolo. Si tratta di una delle dinamiche più fortunose alle quali abbiamo mai avuto il piacere di assistere.

Qualcuno ha provato ad attribuire i meriti del salvataggio all'Autopilot integrato sui modelli del produttore californiano, ma da parte nostra ci permettiamo di dissentire. E' molto più probabile un impatto positivo da parte di sistemi elettronici come il controllo della trazione e l'ABS, che garantisce frenate più docili e continue evitando strappi i quali possano portare al bloccaggio delle ruote.

Comunque siano andate le cose, non ce la sentiamo di dare la colpa al conducente per la perdita di controllo, perché la spaventosa situazione si è verificata durante un lento cambio di corsia in autostrada. Il retrotreno della macchina ha perso completamente il grip sull'asfalto finendo per ruotare verso destra proprio mentre si trovava pochi metri davanti ad un grosso camion. Da una parte la traiettoria ha tenuto la vettura al centro della carreggiata, ma non era affatto sicuro che il camion in arrivo sarebbe riuscito a rallentare la propria corsa senza perdere a sua volta aderenza.

A ogni modo, che sia merito dell'elettronica della EV o delle capacità del conducente, tutto è andato per il verso giusto. Nonostante ciò supponiamo che l'automobilista ricorderà a lungo una simile esperienza.



Per avviarci a chiudere restando in tema di spiacevoli episodi stradali con una Tesla come protagonista, sono appena arrivati ulteriori aggiornamenti circa l'incidente mortale nel quale i passeggeri di una Model S hanno perso la vita: una feature dell'Autopilot era attiva. Nel frattempo il team di ingegneri dietro lo sviluppo del software della Guida Autonoma Completa sta lavorando duramente per portare il sistema ad una fondamentale maturazione: Elon Musk, CEO del marchio, ha promesso che il prossimo aggiornamento Beta V9.0 "vi farà scoppiare la testa".