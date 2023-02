Tesla Model 3, altro taglio di prezzo: negli Usa costa poco più di una 500 Abarth

Tesla ha modificato ulteriormente i prezzi delle proprie auto negli Stati Uniti, registrando una diminuzione per le Model 3 e un aumento per le Model Y. Una notizia rilevante visto che la più piccola dell'azienda americana ha ora un prezzo davvero abbordabile.

Dopo il taglio di prezzi delle Tesla anche in Italia, la casa automobilistica elettrica più nota al mondo ha modificato ulteriormente il proprio listino americano nelle scorse ore. Come segnalato dall'utente @Tslachan la prima novità ha riguardato le Model Y, che sono aumentate leggermente anche alla luce dell'incentivo da 7.500 dollari.

Al momento la Long Range viene venduta a 53.490 dollari, con un aumento di 1.500, mentre la Performance è in vendita a 56.990 dollari, in aumento di 1.000 dollari. Senza dubbio più interessante la modifica del listino della Tesla Model 3 Rear-Wheel-Drive (RWD), il cui prezzo è sceso a 43.490 dollari, in calo di ulteriori 500 dollari (nessuna modifica invece per la versione Performance rimasta a 53,990 dollari).

Tendendo conto degli incentivi da 7.500 dollari introdotti dal governo, per acquistare una Model 3 bisognerà quindi spendere solamente 35.990 dollari, che al cambio fanno circa 33mila euro con un leasing da soli 349 dollari ogni mese. Con le dovute proporzioni, giusto per fare un raffronto, in Italia con circa 30mila euro compri una Citroen 4, una Fiat 500 Abarth 695, una Ford Puma Hybrid, una Hyundai i30 e vari altri modelli.

E' chiaro quindi come la Model 3 sia particolarmente profittevole in questo momento oltre oceano e divenuta quasi un'auto del popolo. In Italia purtroppo la vettura di Tesla costa quasi 10mila euro in più, 44.990 euro: riusciremo mai ad avvicinarmi ai 30mila euro? Difficile prevedere una tale riduzione di prezzo ma nulla è da escludere in futuro anche perchè Elon Musk è al lavoro sulla nuova Tesla Model 3 2024 fotografata nella giornata di ieri.