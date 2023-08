Tesla Model 3, svelata la data dell'atteso restyling?

Tesla parteciperà al salone dell'auto di Monaco il 5 settembre. Secondo alcune voci, Tesla sarà presente tramite la sua filiale tedesca con uno stand relativamente piccolo. Questa partecipazione potrebbe suggerire che Tesla presenterà qualcosa di nuovo o significativo. Potrebbe essere una buona occasione per il restyling della Tesla Model 3.

È già noto da un pò di tempo che Tesla stia pianificando un restyling per la sua berlina familiare elettrica, la Model 3, considerando anche il fatto che il modello è stato presentato nel 2017 e fino ad allora la vettura non ha mai subito trasformazioni significative. A partire da aprile, sono state diffuse immagini di una versione della Model 3 rivista, suggerendo che Tesla stava lavorando a un aggiornamento.

Oltre a ciò, ci sono delle voci che suggeriscono che il progetto "Highland", il cui nome in codice è stato associato alla sostituzione della Model 3, potrebbe essere in fase di sviluppo. Questo ha portato a speculazioni secondo cui la produzione dell'attuale versione della Model 3 potrebbe essere stata interrotta nelle linee di montaggio della gigafactory di Shanghai per fare spazio al nuovo modello.

Considerando anche il fatto che la Model Y ha raggiunto degli eccellenti risultati di vendita nel mercato europeo, un restyling della Model 3 potrebbe essere una strategia per riportare l'attenzione su di essa e competere meglio con la concorrenza. Per ulteriori informazioni definitive, dovremo aspettare comunicazioni ufficiali da parte di Tesla per poter confermare o smettere queste speculazioni.

La presenza di Tesla ad un evento simile, potrebbe coincidere con le voci circolanti riguardo al progetto "Highland" e alla possibile sostituzione della Model 3. Anche se le speculazioni devono essere prese con cautela, è importante notare che la partecipazione di Tesla a un evento automobilistico internazionale è una mossa insolita, e ciò potrebbe suggerire che l'azienda ha qualcosa di nuovo in serbo per tutti i fan del brand e non.