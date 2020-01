Una Tesla Model 3 contro una Suzuki GSX-R 1000: chi vince sullo 0-100 km/h?

Che differenza c'è fra accelerazione (diciamo dunque anche coppia) e velocità massima? Ce lo spiega una volta di più un nuovo video che arriva dalla Finlandia, con protagonista una Tesla Model 3 Performance e una moto Suzuki GSX-R 1000: quale delle due arriva prima a 100 km/h?

Da una parte abbiamo una nuova auto elettrica, la più desiderata del momento nella sua declinazione Performance, la più sportiva; dall'altra un veicolo a due ruote molto potente e leggero, 200 CV per 202 kg di peso. Secondo voi quale dei due veicoli riesce a raggiungere più velocemente i 100 km/h?

Per vincere una sfida simile c'è bisogno di avere una coppia fulminante, istantanea, proprio come quella delle auto elettriche. La Tesla Model 3 nella sua variante Performance (a partire da 64.590 euro in Italia) vanta uno scatto 0-100 in appena 3,4 secondi, motivo per cui - seppur a quattro ruote e più pesante - la berlina di Elon Musk è comunque favorita sulla carta.

Effettivamente, come dimostra il video, in tutte le prove la Model 3 Performance si è dimostrata in grado di tenere a bada la Suzuki sullo scatto 0-100... solo su quello però, perché alla moto bastava qualche secondo per entrare "a pieno regime" e lasciare indietro la Tesla con estrema facilità. In una sfida di velocità massima dunque non ci sarebbe partita fra i due contendenti, sullo scatto però è ancora una volta Tesla a spuntarla (e la tecnologia elettrica).