La Tesla Model 3 Standard Range italiana si aggiorna: costa di più ma ha più autonomia

Avete intenzione di acquistare una nuova Tesla a fine 2021/inizio 2022? Beh è un momento perfetto per farlo, visto che l'azienda californiana ha appena aumentato l'autonomia della Model 3 Standard Range italiana.

Quando lo scorso mese di maggio vi abbiamo spiegato per filo e per segno quanto costa una Tesla, vi dicevamo anche che una Model 3 Standard Range vantava 448 km di autonomia con prezzi a partire da 48.990 euro. Le cose sono appena cambiate: la Tesla Model 3 Standard Range costa adesso 49.900 euro ma promette fino a 491 km di autonomia, una cifra davvero eccezionale possibile grazie ai modelli rinnovati per il 2022. Restano invece invariati prezzi e autonomie di Long Range e Performance.

Il merito è probabilmente delle batterie LFP utilizzate da Tesla nella Giga Shanghai (ecco come sono fatte le batterie LFP di Tesla), la fabbrica che attualmente produce anche i modelli entry level destinati all'Europa. Al momento sembra essere invariata la scheda tecnica della Model Y, su questo fronte arriveranno interessanti novità con l'attivazione della Giga Berlin, impianto presso cui Tesla utilizzerà le nuove celle 4680 (per saperne di più: com'è fatta una batteria Tesla con celle 4680).

Qualora dovessero arrivare ulteriori modifiche al listino italiano e alle caratteristiche tecniche della Model Y vi terremo ovviamente informati. Nel frattempo potete leggere Quale Tesla comprare a fine 2021?