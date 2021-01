Tesla Model 3: ecco quanto costa sostituire le batterie

Una delle più grandi paure dei nuovi e dei prossimi proprietari di auto elettriche è quella relativa all'eventuale costo di sostituzione del pacco batterie. Difatti le piccole unità installate nelle auto tradizionali sono piuttosto economiche, ma per le EV rappresentano il componente più pesante ed oneroso.

I produttori di auto a zero emissioni hanno cercato, fin dall'inizio, di mettere a loro agio i consumatori offrendo un sistema scacciapensieri di garanzia a lungo termine, il quale quasi sempre ha termine oltre i 120.000 chilometri e i 5 anni di utilizzo.

In ogni caso, la possibilità che il pacco batterie abbia seri problemi al di fuori della copertura del produttore sono reali, e in tal senso pare che sostituirlo interamente presso un'officina del brand vada a costare almeno 16.000 dollari (negli Stati Uniti). Ad affermarlo sono i ragazzi di Current Automotive, i quali hanno pubblicato una fattura inerente la sostituzione.

La pubblicazione ha sottolineato il fatto che la garanzia per la batteria delle Tesla è comunque generosa, poiché ad esempio si parte dalla copertura minima di 8 anni o 160.000 chilometri per Model 3 e Model Y Standard o Standard Range Plus per arrivare agli 8 anni o 240.000 chilometri di Model S e X, e la situazione potrebbe persino migliorare con le nuove celle 4680. Ci teniamo a precisare che l'assicurazione non va però a coprire i danni apportati dal proprietario.

Per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi alle poche e semplici regole da rispettare per massimizzare l'efficienza delle Tesla: le auto elettriche, rispetto a quelle tradizionali, hanno bisogno di un pizzico di attenzione in più.