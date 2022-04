Una Tesla Model 3 ha smesso di funzionare mentre procedeva a 130 km/h in autostrada

Il protagonista di questa spiacevole vicenda è Javier Rodriguez, il proprietario di una Tesla Model 3 che abita nel sud della California e che si è ritrovato in balia della sua auto mentre si trovava in autostrada. A quanto pare la sua Model 3 sarebbe andata in blocco al punto da non riconoscere alcun comando impartito dal conducente.

Raccontando l’accaduto ai microfoni dell’emittente televisiva ABC7 News, Javier ha raccontato che si trovava a bordo della sua vettura quando a circa 130 km/h il sistema dell’infotainment si è “freezato”. A quel punto l’auto ha iniziato a scaldarsi e ad emanare un cattivo odore. La cosa ancor più grave è che i comandi principali dell’auto hanno smesso di funzionare: le frecce non si accendevano, il pedale dell’acceleratore non veniva riconosciuto mentre i freni, fortunatamente, funzionavano ma con un efficacia ben inferiore rispetto al solito.

Per fortuna la situazione non è precipitata e lo sfortunato protagonista di questa storia è riuscito a rallentare per poi fermarsi a bordo strada in attesa dei soccorsi, ma ammette di essere rimasto piuttosto traumatizzato dall’accaduto, prima di tutto perché poteva finire molto peggio e poi perché una volta aver rallentato la corsa della sua auto non era in grado di poter accelerare nuovamente, con il conseguente rischio di essere tamponato dalle vetture che sopraggiungevano, il tutto senza poter accendere le frecce d’emergenza in quel momento guaste.

Javier è stato poi raggiunto dalla polizia, mentre la sua auto è stata prelevata e portata in un centro Tesla che ha preceduto a controllare e rimettere in sesto la vettura, seppur senza scendere nei dettagli di quanto accaduto. Nel report della riparazione infatti c’era scritto che: “È stata diagnosticata e rilevata una scarsa comunicazione dalla porta della porta di ricarica che ha causato lo spegnimento del sistema di conversione dell'alimentazione per proteggere i componenti di bordo durante la guida”.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma Javier Rodriguez non è rimasto comunque soddisfatto del report, in quanto non è riuscito ad avere una reale spiegazione dell’accaduto, che sarebbe stata utile anche ad altri proprietari.

