Tesla Model 3 in Smart Summon percorre le rotonde meglio degli umani: il video

Chiunque guidi un'automobile quotidianamente sa bene che in genere l'utilizzo di una rotatoria è estraneo ai più, ma una Tesla Model 3 si è comportata molto bene e in modo completamente autonomo tramite la funzione Smart Summon.

Il proprietario del canale YouTube All Electric ha voluto testare la feature della propria Model 3 facendo percorrere alla vettura una rotonda in Smart Summon. Con l'aggiornamento 2019.40.50.7 installato è stata capace di sterzare in modo perfetto se tralasciamo un paio di singhiozzi.

L'ingresso in curva è stato fluido e senza incertezze alla velocità di 8 km/h, anche se durante alcune parti della manovra la Model 3 ha rallentato un po', prima di uscire in modo cauto dalla rotatoria e raggiungere la sua destinazione.

Per chi non lo sapesse Smart Summon è una funzione pensata per permettere ai proprietari di veicoli Tesla di farsi raggiungere dalla propria macchina nel caso in cui non possa accadere il contrario. Tramite una serie di sensori e telecamere, gestite da un'intelligenza artificiale in costante sviluppo, Elon Musk si è sentito sicuro nel renderla disponibile a tutti, anche se inizialmente non è filato tutto per il verso giusto.

Originariamente era denominata semplicemente Summon, e faceva muovere le vetture californiane solo in linea retta ma adesso, grazie all'aggiornamento V10, potete vedere coi vostri occhi i progressi ottenuti dal brand in questo campo. Un burlone ha invece utilizzato la funzionalità per spaventare la propria nonna, rimasta sorpresa nel vedere la Model S muoversi da sola.