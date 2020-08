La Tesla Model 3 sfida una nuova Ford GT su circuito: chi vince sul giro?

Cos'hanno in comune una Tesla Model 3 e una Ford GT di ultima generazione? Beh praticamente nulla: dall'aspetto alla tecnologia di bordo, le due vetture non potrebbero essere più diverse. Eppure in una sfida 1vs1 potrebbero battersela quasi alla pari.

Per una volta però non parliamo di accelerazione bruta ma di una prova all'interno di un circuito "Autocross" (anche se non sterrato), con un percorso ben preciso da fare - quindi con curve, accelerazioni, "chicane" artificiali e quant'altro. Dunque abbiamo a che fare con un video molto interessante, che mette alla prova le due vetture in modo un po' più approfondito rispetto a una banale gara di accelerazione sul quarto di miglio.

La Ford GT si presenta alla sfida con un V6 a trazione posteriore, mentre la Tesla Model 3 è ovviamente Performance, l'unica variante in grado di avere almeno una chance contro la GT grazie alla sua accelerazione brutale 0-96 km/h possibile in circa 3 secondi. Ebbene i risultati finali ci dicono che la Ford GT ha vinto completando il percorso in 52,8 secondi, la Model 3 però non è arrivata poi troppo lontana: 53,2 secondi il suo tempo, il che è comunque impressionante. Ricordiamo che la Tesla Model 3 Performance ha di recente ottenuto un aggiornamento Track Mode V2 che la rende un vero mostro da pista, con trazione regolabile e molte altre novità.