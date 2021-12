Tesla Model 3 sfida Nissan GT-R R35: non c'è paragone tra le due...o forse si?

Giusto dopo avere visto la sfida tra Tesla Model Y Performance e Ford Mustang Mach E GT, due crossover elettrici ad alte prestazioni, restiamo nel mondo del produttore statunitense guidato da Elon Musk per vede una nuova gara tra Tesla Model 3 e la Nissan GT-R R35: tra le due non c’è paragone...o forse sì?

Sin dal suo primo rilascio nel 2008 la Nissan GT-R R35 ha sorpreso il pubblico mostrando le sue capacità grazie alla trasmissione avanzata in dotazione. Anche con il passare del tempo e l’evoluzione della supercar sia sotto il cofano, sia all’occhio, essa ha continuato a meravigliare gli amanti dei veicoli JDM e non solo. A oggi, una Nissan GT-R R35 nuova di zecca fa affidamento su un motore V6 twin-turbo da 3,8 litri da 565 cavalli e 633 Newton-metri di coppia. Quella del filmato, tuttavia, non è confermata come una Nissan GT-R R35 di ultima generazione.

La gara di cui parliamo oggi la vede sfidare una Tesla Model 3, di cui però non è specificato il modello specifico. Il video pubblicato da Wheels, difatti, si intitola soltanto “Tesla vs Nismo GT-R” e, come potrete leggere dai commenti, c’è chi sia certo si tratti di una Model 3 Long Range e chi, invece, si concentra sulla discussione relativa alla “futura supremazia dei veicoli elettrici”. Nel dibattito del pubblico, il video (registrato non proprio nel migliore dei modi) mostra la supercar firmata Nissan accelerare più lentamente e poi guadagnare un vantaggio sufficiente a vincere la sfida.

Non essendo note le specifiche effettive dei modelli risulta difficile confrontarli propriamente; ciononostante, resta pur sempre una “battaglia” interessante tra due ottimi veicoli, tra l’elettrico e il tradizionale, tra il presente e il possibile futuro.

