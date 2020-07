La Tesla Model 3 sfida un Jeep Grand Cherokee Trackhawk custom da 1.100 CV

La Tesla Model 3 è ormai in produzione dal 2017 e l'abbiamo vista davvero in ogni salsa, c'è però chi non si stancherebbe mai di vederla in qualche stramba drag race. Oggi la berlina elettrica di Elon Musk è contrapposta a un muscoloso Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

La scorsa settimana abbiamo visto l'inedita sfida fra una Ferrari F430 e una pesante Tesla Model X, con la vettura di Maranello che nello scatto secco si è dovuta arrendere per ben tre volte. Come andrà a finire questa volta? La Model 3 si trova accanto un bestione chiamato Jeep Grand Cherokee Trackhawk, che il marchio FCA considera il SUV più veloce del mondo.

Questo è in teoria possibile grazie a un mostruoso motore da 6.2 litri V8 con 707 CV dichiarati e ben 881 Nm di coppia, una spinta dunque superiore a quella della Tesla Model 3 ma non istantanea...! È il setup che si può trovare a bordo di una Dodge Challenger SRT Hellcat o di una Dodge Charger, capace di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi.

La Tesla Model 3 Performance dovrebbe riuscire a toccare i 96 km/h in 3,2 secondi ma attenzione, perché il Jeep Grand Cherokee Trackhawk in questione è stato ulteriormente modificato per arrivare a 1.100 CV. Non vi sveliamo più nulla però giudicate voi stessi quello che accade a partire dal minuto 9:52.