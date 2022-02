Una Tesla Model 3 sfida un Jeep Gladiator nel deserto del Mojave: è finita malissimo

Quella che state per vedere è forse la sfida più assurda a cui potreste pensare. Può una Tesla Model 3 pensare di sfidare un Jeep Gladiator nel deserto del Mojave? È successo in un video di Grand Hard Plumbing Co.

Per ovvie ragioni, non si parla di una Tesla Model 3 stock, che avrebbe ben poche possibilità di sopravvivere in un ambiente ostile come un deserto selvaggio. Il suddetto canale YouTube (che si descrive come figlio di un gruppo di amici che amano customizzare le auto nelle foreste di North Idaho) ha modificato una Model 3 totalmente distrutta per trasformarla in un eccezionale Overlander.

Riuscirà davvero la berlina elettrica a cavarsela contro un Jeep Gladiator da 100.000 dollari? Parliamo di un mostruoso fuoristrada creato appositamente per affrontare impervi percorsi off-road contro una berlina cittadina totalmente elettrica. L'esito può sembrare alquanto scontato, di recente però un Gladiator è stato umiliato da una Tesla Model Y sul ghiaccio.

Vi lasciamo scoprire tutto nel dettaglio mandando in play il video, vi diciamo però che la Model 3 si è arresa ben presto all'evidenza. È bastata "un po' d'acqua" per metterla subito fuori gioco, com'era purtroppo prevedibile. Si tratta in ogni caso di una sfida interessante, probabilmente con questa Tesla impermeabile le cose sarebbero andate in modo diverso.