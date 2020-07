La Tesla Model 3 seduce Jamie Foxx:'qui si parla di ambiente'

La Tesla Model 3 Performance è stata apprezzata da quasi tutti coloro che l'hanno guidata, e ha convinto anche gli scettici circa le vetture elettriche in generale. Il suo design particolare e minimal unito a prestazioni di un certo tipo, alla presenza dell'Autopilot e all'autonomia di buon livello hanno sedotto anche una star di Hollywood.

Stiamo parlando del famosissimo attore che risponde al nome di Jamie Foxx. Un suo amico, che possiede una Model 3 Performance, ha voluto porre al volante della propria auto l'attore per "costringerlo" ad acquistare una Tesla:"Come potete vedere, il mio ragazzone sta provando a farmi salire dentro una Tesla, quindi mi lascerà guidare la sua macchina."

Foxx è nato in Texas e, come ha ammesso lui stesso, nello stato americano se non si è al volante di una chiassosa auto a combustione interna non si è davvero texani. Adesso però anche il Texas si sta convertendo pian piano a differenti modelli di velocità e potenza, che nel caso delle Tesla vengono trasmesse in modo forte e silenzioso. Certo le EV non si fanno sentire molto quando accelerano e non annunciano i loro sforzi tramite gli scarichi, ma adesso il punto non è questo.

Riassumendo le parole dell'attore, la Model 3 Performance è riuscita anch'essa a farlo sentire un macho, e a fargli provare una sensazione che non dimenticherà presto:"Mi sono sentito macho, ero in controllo della situazione, e allo stesso tempo ho provato agilità. Buone sensazioni, ma quando guardavo a tutte quelle auto con il petrolio dentro, sapevo che avevano un problema. E Tesla è la Kryptonite per loro. Lo sai perché? Perché spazza via il petrolio! Ciao Elon!"

Jamie Foxx è un tipo esilarante e, nel caso masticaste un po' di inglese, fareste bene a dare un'occhiata al video in alto. A ogni modo il protagonista di Django Unchained ha raccontato di aver già incontrato Elon Musk, CEO di Tesla, ma era una cena con tanti invitati e non ha avuto modo di parlarci:"Ha una testa davvero particolare. Sapevi già che avrebbe fatto qualcosa di grande, perché la sua testa è diversa."

Per chiudere vi rimandiamo a due interessanti notizie circa la casa automobilistica californiana. La prima riguarda il nuovo stabilimento che verrà costruito in Texas, e per il quale Donald Trump pare avere una parte di merito. Infine Elon Musk ha parlato del prezzo dei veicoli della gamma, affermando che in realtà sia troppo alto bisognerebbe quindi sistemarlo.