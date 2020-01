La Tesla Model 3 sconvolge il mercato: battute le berline premium BMW e Mercedes

Il debutto della Tesla Model 3 è datato Estate 2017 e da allora il mercato delle berline del segmento premium ha subito un forte scossone negli Stati Uniti. La EV californiana ha causato un lento declino in popolarità delle berline di lusso tradizionali, come testimoniato anche dalla flessione delle relative vendite.

Un grafico (visibile in calce) dimostra che la Model 3 ha invece avuto una crescita praticamente verticale nel corso degli ultimi due anni, e un report di wheelsjoint.com conferma l'insuccesso di tutti gli altri brand automobilistici. La contrazione coincide in parte con la piena produzione della Model 3 avvenuta a partire dal 2018, e il suo costo d'ingresso non troppo elevato le ha sicuramente donato un forte appeal su una larga base di consumatori.

Nel 2018 sono state consegnate 145.846 Model 3 ma il 2019 sarà di sicuro ancor più fruttuoso. Basti pensare che nel solo Q4 dello scorso anno la compagnia ha consegnato 92.550 esemplari, cioè il 63% circa di quanto fatto durante l'arco dell'intero anno precedente.

Le rivali più colpite sono da ricercare di sicuro tra BMW Serie 3 e Serie 4 e Mercedes-Benz Classe C. La prima, giusto per portare un esempio, ha registrato una contrazione delle vendite del 53% tra il 2017 e il 2019, passando da 39.634 a 19.000 esemplari distribuiti. La casa bavarese è corsa subito ai ripari, annunciando l'arrivo imminente di una Serie 4 di seconda generazione con carrozzeria completamente rivista e la speranza di ravvivarne la popolarità.

Alla Classe C di Mercedes è andata un pochino meglio ma, nonostante l'ininterrotta e più che ventennale presenza sul mercato, ha registrato una flessione del 36% tra il 2017 e il 2019, che consiste in 40.739 unità vendute rispetto alle 77.446 ottenute due anni prima.

Nel mentre tutti i produttori si accingono ad entrare nel mondo delle auto elettriche, Tesla porta a casa altre buone notizie: le vetture di Elon Musk sono mediamente 3-4 volte più sicure delle altre auto, soprattutto grazie all'Autopilot.