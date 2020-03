Tesla Model 3 scivola sulla neve con bimbo a bordo e si scontra con un altro veicolo

Il video in alto mostra una Tesla Model 3 parcheggiata su una superficie inclinata e ricolma di neve. Senza apparente motivo la macchina comincia a scivolare all'indietro e si scontra con un'altra auto parcheggiata nei pressi. Tutto ciò è successo mentre un bambino era all'interno dell'abitacolo, e il padre si è pertanto parecchio preoccupato.

Cosa è successo? Si tratta di un malfunzionamento o di un errore umano? A quanto pare siamo di fronte ad un mix delle due cause. Dell'incidente ci sono numerosi video, che potrete trovare in fondo alla pagina e far partire però soltanto cliccando su "Guarda questo video su YouTube" dopo aver tentato il modo classico.

Stando a quanto riportato da Andrew, proprietario della Model 3, pare che "le ruote anteriori non abbiano alcun meccanismo utile a prevenire il rotolamento dopo che la vettura sia entrata nella modalità a basso consumo energetico in parcheggio." Altri report affermano che le ruote anteriori della Model 3 non posseggono alcun meccanismo utile a tenere ferma la macchina quando parcheggiata, qualsiasi sia lo stato della carica. A ogni modo le pinze freno posteriori dispongono di un sistema ad avvitamento di sicurezza, cosa che Andrew ritiene sia necessario inserire anche all'anteriore.

Una misura utile è quella di mettere la Tesla in modalità Parcheggio premendo il tasto apposito, il quale attiva automaticamente i freni. Si può anche tenere premuto lo stesso pulsante per tre secondi e ottenere un effetto simile, ma quest'ultimo è un sistema pensato per le emergenze.

Ovviamente poi è consigliato, per prevenire il verificarsi di una situazione simile, dotare l'auto di pneumatici da neve, evitare di parcheggiare su superfici inclinate, posizionare cunei dietro le ruote o anche ripulire la strada prima di fermare la macchina.

