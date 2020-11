Tesla Model 3 si schianta contro un palo scatenando il caos nel vicinato

Martedì notte è andato in scena un assurdo incidente a Corvallis, Oregon. Protagonista una Tesla Model 3, demolita da un palo della luce preso in pieno. Il guidatore se l'è scampata con qualche lieve lesione. A rendere spettacolare l'incidente è stato lo spargimento di frammenti che ha interessato alcuni edifici vicini.

Le singole celle della batteria sono state proiettate a oltre trenta metri, una di esse è addirittura entrata in una casa attraverso una finestra, finendo sopra delle lenzuola e provocando un piccolo incendio. Un'altra cella ha colpito le gambe di una persona all'interno di un altro appartamento, per fortuna senza conseguenze se non un grosso spavento. L'assurda dinamica non si esaurisce qui, uno pneumatico è schizzato fino al muro esterno del secondo piano di un'altra abitazione, rompendo le tubature interne al muro e determinando quindi l'allagamento del primo piano.

Stando al rapporto della polizia la Model 3 stava viaggiando ad oltre 160 km/h quando il conducente ha perso il controllo. Prima uscendo fuoristrada, poi colpendo il palo della luce, la folle corsa è proseguita con l'abbattimento di due alberelli e poi si è conclusa contro una centralina telefonica.

Polizia e vigili del fuoco hanno trascorso quasi tre ore a raccogliere celle della batteria e altri detriti. Il guidatore della Model 3 è stato portato in ospedale dopo aver tentato una goffa fuga a piedi. Questa strana storia ci da una bella e una cattiva notizia: ancora c'è da lavorare sul contenimento dei detriti delle auto elettriche ma al tempo stesso la sicurezza del conducente è ai massimi livelli, sembra un miracolo che non ci siano state conseguenze gravi.

Non ha caso la Tesla Model 3 ha ottenuto cinque stelle NCAP, risultato di cui si può fregiare anche la nuovissima Volkswagen ID.3. (immagini Corvallis Police Department)