Tesla Model 3 si schianta contro un cavalcavia pedonale: ferito un ciclista

Una Tesla Model 3 è stata distrutta e un uomo è stato ferito in seguito a un incidente avvenuto a Chengdu, capitale della provincia cinese di Sichuan - le cui immagini sono state pubblicate da Car News China.

Come si vede chiaramente dalle foto, l’elettrica americana ha urtato contro le scale di un cavalcavia pedonale. Le autorità locali hanno dichiarato che il conducente cinquantunenne della Model 3 ha perso il controllo della vettura in seguito a “manovre improprie”, dunque possiamo parlare di un classico errore umano, nessuna polemica questa volta per l’Autopilot di Tesla - usato, senza successo, come capro espiatorio in questo incidente avvenuto all’interno di un parcheggio negli USA.

L’incidente ha causato il ferimento di un uomo che in quel momento stava utilizzando una bici elettrica; è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, non avrebbe però riportato ferite gravi - fortunatamente. Come si può vedere dalle immagini, la Tesla Model 3 risulta completamente distrutta sul fronte anteriore, tanto da essere quasi irriconoscibile. Anche il parabrezza è andato in frantumi ed è molto probabile che ci siano ingenti danni nella parte inferiore dell’auto - che difficilmente a questo punto rivedrà più la strada, visto che andrebbe ricostruita da zero per metà.