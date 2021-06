Tesla Model 3 schiacciata da blocchi di cemento in caduta da un camion

In base a quanto riportato di recente da Teslarati, pare che il proprietario di una Tesla Model 3 sia stato salvato dalla sua EV da un incidente potenzialmente fatale. Al momento non siamo sicuri sia questo il caso, ma le riprese visibili tramite la pubblicazione in alto sono certamente spaventose.

Secondo la ricostruzione, Neil Collins e sua moglie si trovavano sulle strade inglesi a bordo della loro Model 3, quando un grosso camion trasportante pesantissimi blocchi di cemento e in cammino nel senso di marcia opposto ha preoccupato i coniugi per la velocità con la quale stava affrontando una curva.

In effetti il veicolo è parso addirittura piegarsi sotto il peso del carico, e in modo del tutto prevedibile il cemento è scivolato dall'ampio vano posteriore. Purtroppo, proprio in quell'istante la Model 3 ha incrociato il camion ed è finita per esser travolta dal cemento in caduta, il quale ha completamente distrutto la berlina elettrica.

Ecco come Collins ha commentato la vicenda condividendo la propria esperienza a Teslarati:"Potevo vedere il camion mentre andava troppo veloce in piena curva poiché si stava palesemente inclinando, quindi ho pensato 'accidenti, non va bene per niente'. Subito dopo l'abbiamo incrociato e potevamo vedere i blocchi mentre scivolavano giù."

"Prima che potessi reagire, in una frazione di secondo, c'è stato lo schianto e il vetro era dappertutto, e c'era anche del fumo. La prima cosa che ricordo dopo quel momento era che qualcuno aveva chiamato i soccorsi. Il parabrezza è collassato, ma più o meno ha tenuto. E' davvero straordinario che ce ne siamo andati sulle nostre gambe."

Collins quasi non può credere al fatto che la sua nuovissima Model 3 si sia comportata così bene. Basta scorrere verso la fine del video e osservare l'entità dei danni per accorgersi di come le cose sarebbero potute andare molto, molto peggio.

Avviandoci a chiudere vogliamo restare in tema di finestrini e resistenza degli stessi menzionando un interessante brevetto sull'imminente Tesla Cybertruck: ecco come fanno i suoi vetri ad assorbire tanta energia. A proposito del pickup Tesla a zero emissioni, un ulteriore brevetto di recente deposizione suggerisce un'autonomia per singola carica sinceramente strabiliante.