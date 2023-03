Una Tesla Model 3 scappa dalla polizia sulla neve: l'esito è disastroso. Il video

Scappare della polizia durante una nevicata non è proprio una genialata, e nemmeno se si è a bordo di una splendida Tesla Model 3. Lo sa bene l'automobilista lettone che è stato protagonista di un clamoroso incidente conclusosi con un arresto.

Il video, che trovate in fondo a questa pagina, è stato pubblicato nelle scorse ore sul social network americano Reddit, e riguarda un incidente avvenuto lo scorso 25 febbraio vicino a Riga in Lettonia, ex Paese satellite dell'ex Unione Sovietica.

Come potete notare dal filmato che dura poco meno di 50 secondi, si vede una Tesla Model 3 inseguita da una macchina della polizia. Vengono anche segnalate le velocità della stessa vettura elettrica di Elon Musk; inizialmente l'automobilista sembra procedere piuttosto tranquillo, circa 55 km/h, ma appena la polizia accende i lampeggianti il guidatore inizia ad accelerare, portandosi addirittura a 129 km/h nonostante la neve e l'asfalto di conseguenza scivoloso.

Ad un certo punto il fuggiasco a bordo della Tesla Model 3 arriva ad un incrocio a T ed è quindi costretto a svoltare a sinistra, ma causa neve la vettura elettrica va sottosterzo, colpendo il marciapiede e finendo fuori strada per poi concludere la sua corsa contro un muro.

Nonostante l'incidente il guidatore non si è dato per vinto, e una volta che l'auto si è fermata è sceso dalla vettura per scappare a piedi ed evitare l'arresto, ma la polizia era subito dietro e poco dopo è riuscito ad acciuffarlo: secondo quanto segnalato su Reddit, pare che il guidatore fosse ubriaco.

Spesso e volentieri i filmati di automobilisti che cercano di scappare delle forze dell'ordine diventano virali, come ad esempio quello clamoroso di un uomo in fuga dalla polizia su un trattore. Un altro filmato virale è quello della Tesla Model S che è finito contro la polizia per colpa del ghiaccio: una scena davvero rocambolesca.