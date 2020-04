Tesla Model 3 sbanda e finisce contro un palo: ecco la pericolosità dell'aquaplaning

Come potete vedere voi stessi dal video in alto, il conducente di una Tesla Model 3 stava guidando su una strada extraurbana sotto la pioggia. All'improvviso, senza frenare né sterzare, la macchina perde completamente il controllo ed esce fuori strada.

La vettura ha effettuato un testa coda, e poi ha finito per rovinare contro un palo. I danni conseguenti non sono stati affatto lievi, e interessano sia il retrotreno che la parte anteriore. Per fortuna però il proprietario della EV è uscito completamente illeso dall'incidente.

Le riprese della dashcam testimoniano l'elevata pericolosità delle pozzanghere che si formano sulla carreggiata nei giorni di pioggia. Non sono necessarie frenate brusche o sterzate improvvise per andare incontro ad un grave incidente, ne è un esempio anche il video che pubblicammo sulle nostre pagine alcuni mesi fa. L'unico consiglio utile che possiamo dare in questi casi è quello di mantenere una velocità bassa, che è l'unico elemento in grado di ridurre la violenza di un eventuale scontro.

In ogni caso questa volta è andata bene, e un sospiro di sollievo per lo sfortunato automobilista è quasi automatico. Il video mostra angolazioni differenti, le quali evidenziano la brevissima distanza che per un attimo ha separato la Model 3 da un altro veicolo fermo al semaforo. Quest'ultimo se l'è cavata per un soffio.

Per chiudere vorremmo rimandarvi ad un altro recentissimo video, che ci fa vedere un Autopilot non proprio perfetto nelle rilevazioni.