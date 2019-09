La sua Tesla Model 3 gli salva la vita:'Grazie a Elon Musk e a Tesla'

Molto spesso vi proponiamo episodi riguardanti gravi incidenti stradali, situazioni nelle quali è molto importante la sicurezza dell'abitacolo dentro il quale ci si trova, e a quanto pare le vetture di Elon Musk in questo senso sono impeccabili.

Il CEO della casa californiana si è sempre vantato della sicurezza delle sue Tesla, ed è stato tra l'altro supportato nelle sue affermazioni dai vari test Euro NCAP. Secondo lui i motivi principali che attribuiscono questa dote alle sue vetture sono da imputare all'assenza del motore nell'avantreno, la quale permette di ingegnerizzare al meglio il tutto per attutire gli impatti, e alla presenza di ottimi dispositivi di sicurezza, come l'opzionale Autopilot, in grado di aiutare il conducente in più di un'occasione.

Un'ulteriore prova è arrivata di recente dalla Germania dove il proprietario di una Model 3, tale Tobias Frey, è stato vittima di un grave incidente. Stando a quanto dichiarato su Twitter (post in calce), il conducente della Tesla col pacchetto Performance ha fatto sapere di essere stato impattato in autostrada da un grosso camion, il quale viaggiava a velocità particolarmente sostenute. L'uomo ha dichiarato a Teslarati:"Ho qualche dolore al collo, dei piccoli tagli sulla spalla a causa dei vetri rotti, lividi sul collo, sulla pancia, dietro la schiena e sul ginocchio."

Come egli stesso fa notare sul social dei cinguettii sarebbe potuta andare molto peggio:"Gli airbag hanno fatto un ottimo lavoro, sono felice che non sia andata a fuoco, grazie alla robusta architettura dell'auto."

Ancora più interessante il fatto che in seguito Tesla abbia chiamato Frey per sincerarsi delle sue condizioni dopo all'incidente, un gesto più unico che raro nel mondo dei trasporti. Non ci sentiamo però di prendercela per la situazione, visto l'elevato numero di sinistri effettuati ogni giorno in tutto il mondo.

Ottime notizie comunque per la casa delle EV, poiché in Olanda la Model 3 è risultata l'automobile più venduta in assoluto durante il 2019.