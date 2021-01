Tesla Model 3 salva un SUV Nissan dalle sabbie di Dubai

Una Tesla Model 3, e cioè un'auto elettrica appartenente al segmento delle berline, è risultata essere provvidenziale nel salvataggio di un Nissan Patrol bloccato nella sabbia del deserto di Dubai, provando che la trazione all-wheel drive delle EV è ottima sia per grip che per forza trainante.

Il video dell'impresa è visibile grazie ad un post Twitter allegato in fondo alla pagina e pubblicato sul social da Tesla Owners Silicon Valley. Le capacità di traino della Model 3 sono davvero eccellenti date le sue dimensioni, nonché la massa del grosso SUV giapponese, che rappresenta uno dei veicoli più pesanti del brand.

Tesla indica che la Model 3, tramite la sua barra di traino, possa trascinare un massimo di 910 chilogrammi, ma in ogni caso ha smosso il SUV dalla sua posizione senza problemi, nonostante è risaputo che la sabbia non sia propriamente adatta ad operazioni del genere.

Supponiamo che in favore della berlina elettrica californiana ci sia anche un sistema efficace di vettorizzazione della coppia, tramite il quale il motore riesce a ripartire in modo intelligente la coppia fra le quattro ruote. Ciò consente di determinare in modo autonomo la ruota dalla presa più salda sul terreno, permettendo di spingere su quest'ultima evitando di peggiorare la situazione nei contesti peggiori e lasciando ferme le ruote impantanate o sollevate dal terreno.

In questo senso la Tesla Model X si sarebbe comportata anche meglio della sorella più piccola, ma non possiamo che dire ben fatto alla creazione di Elon Musk e del suo team di ingegneri. Avviandoci a chiudere senza allontanarci dal marchio di Fremont vogliamo rimandarvi agli ultimi aggiornamenti che hanno raggiunto le vetture proprietarie. Uno di questi invita i clienti a riprodurre i suoni esterni: si va dalle flatulenze al jingle del camion dei gelati.

Gli update over-the-air arrivano senza problemi anche in Italia, e il sempre aggiornato Matteo Valenza ci ha fatto sapere le differenze riscontrate sulla sua Tesla Model 3 Performance.