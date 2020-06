Tesla Model 3 salva il musicista Steve Lacy da un incidente violentissimo

In molti di certo non conosceranno Steve Lacy, ma si tratta di un giovane musicista, autore e cantante il quale è stato di recente nominato ai Grammy Awards, e che non molte ore fa si è salvato per miracolo in seguito ad un gravissimo incidente a bordo della sua Tesla Model 3.

Quello che importa adesso però non è la fama di Lacy, ma il sottolineare la stigmatizzazione totale verso la guida in stato d'ebbrezza e la prontezza dei sistemi di sicurezza della berlina elettrica californiana che, seppur possa presentare imperfezioni lato Autopilot, si è dimostrata ancora una volta un'auto sulla quale fare affidamento quando le cose si mettono male.

Lo stesso Lacy ha ringraziato la propria Model 3 per avergli salvato la vita, infatti il musicista è uscito praticamente illeso dall'abitacolo nonostante la violenza dello schianto e le condizioni del mezzo. Per fortuna le autovetture moderne hanno raggiunto livelli di sicurezza impensabili fino a qualche decennio fa, e ormai quasi non sorprende più vedere uscire una persona sulle proprie gambe da un'auto totalmente distrutta.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha più volte ribadito che la propria gamma di veicoli è molto più sicura delle altre. Al momento non ci sono prove concrete e incontrovertibili su questa affermazione, ma di sicuro quest'oggi la Tesla Model 3 ha guadagnato qualche punto in questo senso.

Infine Lacy, attraverso un post Instagram con tanto di immagini, ha voluto sensibilizzare gli altri utenti sulla guida in stato d'ebbrezza, in quanto egli stesso ci fa sapere che la causa dell'incidente è da attribuire proprio alla mancanza di riflessi dell'altro utente della strada coinvolto, il quale pare avesse i sensi offuscati dai fumi dell'alcol.

Nel frattempo la Tesla Model 3 ha appena ricevuto un altro aggiornamento hardware: in arrivo porte USB di tipo C e ricarica wireless per smartphone. Notizie non eccellenti arrivano dal software di sistema della vettura, penetrato di recente da un hacker capace di sbloccare funzioni a pagamento.