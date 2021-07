La Tesla Model 3 sta facendo risparmiare un sacco di soldi alla polizia di Westport

Le auto elettriche non stanno conquistando soltanto i consumatori, ma anche le aziende e persino i dipartimenti di polizia. Quello di Westport, in Connecticut, ha appena rilasciato i dati economici in seguito al passaggio dalle volanti tradizionali alla Tesla Model 3, e a quanto pare la transizione ha fatto risparmiare loro parecchi soldi.

il Westport PD ha acquistato una Tesla Model 3 nel dicembre del 2019 e ha cominciato ad utilizzarla nel febbraio del 2020. Immediatamente la berlina premium sorprese gli agenti per le sue eccezionali performance, per i benefici ambientali e anche per il risparmio nei costi di gestione. In precedenza era il Ford Explorer ad essere impiegato come pattuglia, il quale costa circa 15.300 dollari meno della EV di Fremont, ma il dipartimento non è assolutamente pentito del cambiamento.



"La differenza nel prezzo d'acquisto è stata annullata durante il primo anno grazie alla riduzione delle personalizzazioni e agli inferiori costi operativi. Tutto questo è stato analizzato nel dettaglio." Ecco come il dipartimento si è espresso sulla questione.



L'EV Club of Connecticut ha appena completato l'analisi dei costi per il primo anno di utilizzo e, nonostante la Model 3 costi molto di più dell'Explorer, essa ha permesso di risparmiare 17.600 dollari circa. Ad influire pesantemente sul divario ci sono anche i costi di manutenzione e le spese per il rifornimento di carburante.



Adesso il Westport PD sta pensando di aggiungere un'altra Tesla Model 3 alla propria flotta. Per i quattro anni dall'avvio del Tesla "Pilot" cominciato un anno e mezzo fa, le proiezioni parlano di un costo totale pari a 79.400 dollari. Se una ulteriore Model 3 dovesse aggiungersi alla prima il costo complessivo ammonterebbe a 95.800 dollari. Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alle immagini in calce, il Ford Explorer porterebbe a spese ben maggiori.



Nel frattempo, per restare in campo Tesla, vogliamo rimandarvi ad un'apprezzatissima notizia giuntaci non molte ore fa: Elon Musk aprirà i Tesla Supercharger a tutte le auto elettriche. Ci teniamo a ricordare che le colonnine del brand fino a poco tempo fa si spingevano fino a 250 kW di potenza in ricarica, mentre a brevissimo saranno in grado di toccare i 300 kW di picco.