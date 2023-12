Tesla Model 3 ha fatto risorgere il mercato berline in Italia: i numeri imbarazzanti

La Tesla Model 3 è stata l'auto elettrica più venduta in Italia a novembre 2023. Una vittoria a dir poco schiacciante, visto che la berlina di Elon Musk ha piazzato ben 1.956 vetture sul mercato, staccando la rivale in casa, la Model Y, ferma a quota 703 immatricolazioni.

Ma il confronto appare ancora più impietoso se si prende in considerazione solo il mercato delle berline in Italia, chiamate anche D-Sedan, dove Tesla Model 3, di recente rinnovata con un nuovo modello, appare assolutamente senza rivali.

I numeri (dati ufficiali UNRAE al 30 novembre 2023) sono quasi imbarazzanti se rapportati alle vendite della berlina elettrica americana. Se infatti la M3 ha venduto 1.956 auto, la seconda, la Mercedes Classe C, è ferma a 145. Terzo gradino del podio per la Peugeot 408 a quota 71, davanti all'Alfa Romeo Giulia a quota 70. Spazio poi alla BMW Serrie 4 Gran Coupé a 65, quindi l'Audi A5 a 52, la BMW Serie 3 a 49, l'Audi A4 a 46, la Toyota Prius a 40 e infine, a chiusura della top 10, la Polestar 2 a 28.

I numeri non cambiano se prendiamo in considerazione tutto l'arco temporale, quindi dal primo gennaio 2023 al 30 novembre dello stesso anno, periodo durante il quale la Tesla Model 3 ha convinto 7.026 acquirenti, con la Peugeot 408 a quota 1.402 e l'Alfa Romeo Giulia a 1.088. Segue la Serie 4 Gran Coupé di BMW a quota 1.016, quindi la Mercedes Classe C a 833, poi la Serie 3 di BMW 825, e infine, a chiusura della top 10 delle berline più vendute in Italia, l'Audi A5, la Citroen C5 e l'A4, rispettivamente a quota 747, 476 e 308.

Alessio Giorgi, noto esperto del settore e youtuber del canale Pensa Forte, ha commentato questi numeri dicendo: “Model 3 ha rianimato un segmento che era morto, la seconda è Peugeot che vende il 401 per cento in meno rispetto a Model 3. Un'Alfa Giulia impiegherebbe sette anni a vendere quanto ha venduto Model 3 da gennaio a novembre di quest'anno, c'è da riflettere”.

Ma perchè i consumatori stanno scegliendo Model 3? “E' un'auto che sta offrendo qualcosa di veramente nuovo alla concorrenza, e nessun'altro costruttore tranne Hyundai ha effettivamente lanciato una sedan, non esiste una berlina. Forse nn sono in grado di realizzare una berlina così competitiva che possa competere con Model 3 o forse pensavano che non potesse funzionare in Europa”.

Come sottolineato dallo stesso Giorgi è emerso inoltre che Model 3 abbia più market share nel mercato elettrico di quanto Fiat Panda abbia in quello delle delle ibride, il 24,6% vs 19,4. Ovviamente Panda ha più concorrenza, ma se Tesla riesce a guadagnare così tante quote di mercato con una berlina che non è ancora tanto di moda, chissà cosa potrebbe accadere con una Tesla di un segmento più popolare come ad esempio una Segmento C, sottolinea e conclude Giorgi.