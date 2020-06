Tesla Model 3 si ricarica con un pannello solare a rimorchio: funziona?

Il proprietario di Tesla Model 3 e gestore del canale YouTube ItsYeBoi ha appena comprato un pannello solare con rimorchio per 2.500 dollari, in modo tale da ricaricare la propria vettura elettrica mentre va in giro. Ma è veramente utile?

In pratica il "rimorchio solare" funziona davvero, ma per ricaricare completamente l'auto impiega circa 40 ore. Per fare chiarezza dobbiamo dire che lo YouTuber non ha davvero comprato tutto l'accrocco, ma soltanto il pannello fotovoltaico, mentre il rimorchio se l'è procurato in altri modi.

A ogni modo l'idea è senz'altro interessante, ma ci sono molti motivi per cui passando dalla teoria al mondo reale si rivela praticamente inutile. Qualcuno può credere che con un sistema simile si possa viaggiare all'infinito con la propria EV, ma non è così.

Anche nel caso ottimale col sole allo zenith, senza alcuna nuvola in vista e con un'inclinazione perfetta del pannello, la Model 3 incrementerebbe la propria autonomia di pochissimi chilometri. Poi se prendessimo in considerazione lati negativi come il peso aggiuntivo, l'aerodinamica peggiore, l'eventuale maltempo o gli orari della giornata non ottimali, diremmo che in realtà nella stragrande maggioranza dei casi una soluzione del genere non solo non incrementerebbe l'autonomia, ma anzi la peggiorerebbe in modo assolutamente sensibile.

Nel caso foste comunque interessati, date un'occhiata al video in alto per scoprire qualcosa in più. Per concludere invece vi rimandiamo ad un altro interessante video riguardo il funzionamento della garanzia delle Tesla dopo 400.000 miglia percorse. In questo senso dà grande speranza la nuova tecnologia per le batterie a opera di CATL, la quale permetterebbe una durata di 16 anni e 2 milioni di chilometri.