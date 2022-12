Una Tesla Model 3 si ricarica a -25 gradi senza preriscaldamento: ecco com'è andata

Per Everyeye Auto guidiamo auto elettriche per la maggior parte dell’anno e dobbiamo ammettere che le temperature di Milano non sono quasi mai proibitive, di recente la Polestar 2 in prova ha dovuto affrontare temperature vicine allo zero ma è difficile far di peggio. Guardate invece come se l’è cavata una Tesla Model 3 a -25 gradi.

Anche se può sembrarvi un test forzato, uno scenario che in Italia probabilmente non incontreremmo mai, è comunque utile a capire come funziona la ricarica di un veicolo elettrico e perché è importante che le batterie vengano riscaldate prima della ricarica. La tecnologia agli ioni di litio ha un sacco di limiti e uno di questi riguarda la temperatura della batteria - che dev’essere ottimale per avere una ricarica al massimo delle potenzialità. Se vi fermate a ricaricare all’improvviso, è probabile che la vettura non riesca a ricaricare alla velocità sperata, le Tesla invece - grazie al loro navigatore interno - sanno quando state per raggiungere un Supercharger e riscaldano la batteria prima della connessione alla rete. Cosa succede però se questo non avviene oppure non è possibile?

Ve lo racconta il canale YouTube Out of Spec Reviews, ovvero Kyle Conner, che ha portato una Tesla Model 3 Performance a ricaricare presso un Supercharger con -25 gradi centigradi fuori e senza aver preriscaldato le batterie. Ebbene per ricaricare dal 35% al 90% la vettura ha impiegato 90 minuti, che per una Tesla è un sacco di tempo, per ben 45 minuti però la ricarica è stata praticamente nulla visto che l’energia è servita per riscaldare la batteria e portarla a una temperatura ottimale per la ricarica veloce. Anche se in Italia non abbiamo temperature così rigide, al contrario abbiamo appena fronteggiato l’anno più caldo da quando esistono le rilevazioni, è importante tenere a mente che per una ricarica davvero veloce in inverno è sempre consigliato preriscaldare la batteria prima di ricaricare, altrimenti potreste passare alla colonnina più tempo del dovuto - e con temperature glaciali non è il massimo.

Con la Polestar 2 ad esempio con temperature fra 0 e 5 gradi non siamo mai andati oltre gli 85 kW di potenza, nonostante la vettura potesse caricare a moti più kW. Ovviamente la speranza è che prima o poi l’industria possa sostituire gli ioni di litio, magari con lo stato solido, per avere meno limiti - e QuantumScape ha già inviato le prime batterie a stato solido ai produttori di auto. Sarà soltanto questione di tempo.