Tesla Model 3 registra la caduta di un meteorite alle Hawaii

Di video registrati da dashcam di varie Tesla ne abbiamo condivisi parecchi. Alcuni hanno testimoniato casi di follia stradale e altri veri e propri atti di vandalismo gratuiti. Questa volta però le telecamere di bordo di una Model 3 hanno catturato un evento assolutamente singolare.

Certo, ogni anno sono più di 6.100 i meteoriti a resistere all'impatto con l'atmosfera terrestre e a raggiungere di conseguenza il suolo terrestre (circa 17 al giorno), ma molta più rara è la probabilità che una TeslaCam sia lì a registrare mentre il fatto accade.

C'è anche da dire che con il passare del tempo sono sempre di più le Tesla immesse sul mercato, e quindi quanto le EV californiane sul mercato saranno decine di milioni possiamo star certi che di accadimenti assurdi ne vedremo più di uno al giorno. Per non parlare poi dell'eventualità che altre case automobilistiche possano seguire l'esempio di Tesla in questo senso donando anche alle proprie vetture delle telecamere di bordo di serie.

Adesso però, tornando al cuore della notizia, vi diciamo che le informazioni in merito al meteorite sono ben poche, e se non fosse stato per i ragazzi di InsideEVs, i quali hanno contattato colui il quale ha postato il video su YouTube, non sapremmo praticamente nulla.

Ecco il risultato della richiesta di maggiori dettagli:"Alle 19:30 circa ho parcheggiato la mia auto in un'area residenziale di Kailua, Oahu, Hawaii. Appena sono sceso dall'auto ho notato una stella nel cielo mentre diventava sempre più grande. Ho pensato potesse essere un aereo che si avvicinava all'aeroporto vicino. Solo dopo ho realizzato si trattasse d'altro, e ho sentito aumentare la pressione del sangue. Il video non mostra davvero le dimensioni e la luminosità della palla di fuoco, ma ci si può fare un'idea, poiché anche anche la piccola camera della Tesla è riuscita a registrarla.

Mentre si avvicinava ho sentito la paura prendere il sopravvento. Il motivo principale di ciò è il fatto che la nostra isola, essendo circondata dall'Oceano Pacifico, sarebbe stata particolarmente esposta alla caduta di un meteorite contro quest'ultimo. In base alle dimensioni, ovviamente, avremmo potuto subire un mega-tsunami."