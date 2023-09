Tesla Model 3, nuovo record: prima auto elettrica nella top 10 delle più noleggiate

Dopo l'automobilista che è riuscito a tirar fuori da un garage la sua Tesla Model 3 tramite la funzione Smart Summon, la berline elettrica si aggiudica anche un altro elogio: è l'auto più noleggiata in USA.

Nel secondo trimestre di quest'anno, circa il 25% di tutte le Tesla Model 3 circolanti erano state noleggiate, rappresentando l'1,79% di tutti i nuovi veicoli noleggiati in quel periodo. Tuttavia, questo dato rappresenta una diminuzione rispetto al secondo trimestre del 2022.

Secondo i dati di Experian visionati da, la Model 3 ha superato la Honda Civic, il Ram 1500 e la Jeep Wrangler in termini di tariffe di leasing, ma è ancora in ritardo rispetto alla Chevrolet Equinox e alla Jeep Grand Cherokee. Il Ford F-150 rimane il veicolo più noleggiato in America, con una quota del 2,52% del mercato del leasing.

Per via dei vantaggi fiscali, sempre più automobilisti stanno optando per il noleggio di veicoli elettrici. Sorprendentemente (trattandosi di un'auto piuttosto costosa) la Model 3 di Tesla è eleggibile per crediti d'imposta sia per chi lo acquista che per chi lo noleggia.

Nonostante sia stato osservato che gli americani stanno sempre meno ricorrendo a contratti di leasing rispetto ai trend del 2018-2019, Tesla Model 3 è ufficialmente dentro la top 10 delle vetture più scelte. La conseguenza è stata un aumento importante dei tassi d'interesse. Infine, ricordiamo che le nuove Tesla Model 3 sono pronte per partire dal porto di Shangai e venir consegnate in tutta Europa.