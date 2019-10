La prima Tesla Model 3 a raggiungere i 160.000 km: come va oggi la vettura?

Cosa significa guidare una Tesla Model 3 per 160.000 km? Possiamo chiederlo ad Arthur Driessen, primo proprietario di una Model 3 a raggiungere una tale distanza.

Driessen ha ordinato la sua Tesla Model 3 Long Range il 31 marzo del 2016, primo giorno di pre-ordini per la berlina di Elon Musk - all'epoca un'assoluta novità. Già nei primi mesi di vita della vettura, Driessen ha percorso con lei circa 32.000 km facendo un paio di viaggi, certamente più di quanto farebbe un conducente medio. Oggi è il primo a toccare quota 160.000 km dopo tre anni e mezzo, raggiunto da Electrek l'uomo ha così raccontato qualche dettaglio sulla sua esperienza.

Com'è andata ad esempio la manutenzione del veicolo? "Questa è la mia parte preferita. Se non avessi picchiato a sangue la mia macchina avrei dovuto cambiare soltanto le gomme - con cui percorro circa 40.000 km in media. Oltre a questo ho dovuto cambiare un braccio di controllo e una cerniera della portiera, rotta a causa del vento forte nelle Bonneville Salt Flats." Driessen assicura di aver speso meno di 500 dollari per cambiare queste parti, ma come va la batteria dopo tutti questi km? Beh da questo punto di vista le prestazioni sono alquanto impressionati: l'uomo infatti afferma di avere oggi 486-495 km di autonomia, il che significa che rispetto alla capacità originale (riusciva a percorrere 498 km all'inizio) l'accumulatore ha perso solo il 2,5% del totale.

Nonostante tutta la strada percorsa, Driessen raramente è rimasto "a secco": "Sono andato sotto il 10% giusto un paio di volte. Se ho i Supercharger vicini non spingo mai la macchina al 100%, mi fermo al 60% e riparto, così l'auto non rimane per troppo tempo ferma con la carica al massimo", che sia questo il segreto di una batteria praticamene ancora nuova dopo 160.000 km?

In ogni caso, passando alla Tesla Model 3, Driessen afferma di aver risparmiato circa 7.000 dollari di benzina, che a Los Angeles costa abbastanza cara. Sarà contento Elon Musk di leggere storie simili, anche perché ha sempre detto di aver costruito auto in grado di percorrere in totale più di 500.000 km... sicuramente Driessen è sulla buona strada.