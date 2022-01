Tesla Model 3 alla prova invernale: qual è meglio tra Standard, Long Range e Performance?

In attesa degli aggiornamenti sul futuro di Tesla in arrivo il 26 gennaio, su YouTube continuano le prove sul campo degli iconici veicoli elettrici del colosso di Elon Musk. In particolare, un video pubblicato di recente mette alla prova le Tesla Model 3 RWD, Long Range e Performance nel contesto invernale: che differenze ci sono?

A condurre questo interessante test sono stati gli inglesi di RSymons RSEV, i quali hanno ottenuto i tre detti modelli ed effettuato una serie di prove di autonomia e ricarica in condizioni reali e identiche.

Il primo passo è stato un viaggio in condizioni di gelo (con temperature attorno ai 0 gradi Celsius) con arresto prima della sovralimentazione delle batterie. In questo contesto, la Tesla Model 3 RWD ha registrato una media di 16,1 kWh ogni 100 Km, vantaggio dato in particolare dalle ruote Aero Michelin da 18 pollici; tuttavia, la Tesla Model 3 Long Range si avvicina pericolosamente con una efficienza di 16,4 kWh/100 Km, nonostante la guida fosse avvenuta in modalità Sport con ruote Hankook da 19 pollici.

Sempre in condizioni di freddo gelido, le tre Tesla hanno percorso 270 km circa per osservare nuovamente le prestazioni lato autonomia. La Tesla Model 3 RWD ha utilizzato l’85% della batteria da 60 kWh, ovvero ha registrato un’autonomia reale di 318 Km. Ancora meglio la Model 3 Long Range, la quale ha utilizzato il 75% della batteria per un’autonomia reale di 360 Km. Infine, la Model 3 Performance ha sfruttato il 77% della batteria da 82 kWh, registrando l’autonomia reale di 350 Km. E i tempi di ricarica? Dieci minuti per aggiungere 161 Km alla Tesla Model 3 Standard, contro i nove minuti della Model 3 Long Range e i dieci minuti della Model 3 Performance.

In poche parole, la Tesla Model 3 RWD sorprende nei test effettivi e si dimostra la variante più intrigante del trio per coloro che, magari, vorranno passare agli EV con un mezzo dal rapporto qualità-prezzo intrigante.

Restando nell’universo Tesla, un hacker 19enne ha svelato di poterne controllare dozzine da remoto in tutto il mondo.