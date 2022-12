Tesla Model 3 in pronta consegna in Italia con 10.000 km di ricariche gratis: affrettatevi

Nel caso in cui voleste acquistare una Tesla Model 3 sappiate che vi sono diversi modelli in pronta consegna, in arrivo entro il 31 dicembre. Basta recarsi sul sito della nota casa automobilistica americana, scegliere la versione che più vi aggrada e il gioco è fatto.

La Tesla Model 3 comprende anche 10.000 chilometri di ricarica gratuita, iniziativa recentemente introdotta dall'azienda di Elon Musk per invogliare l'acquisto dell'auto elettrica più famosa al mondo. La sorpresa, come sottolineato anche dal Corriere della Sera, sta nel fatto che chiunque tenti di acquistare un'auto nuova in queste settimane deve fronteggiare dei lunghi tempi di consegna, e in particolare per Tesla sono note le code e le liste infinite alla luce dei numerosi pre-order. Di conseguenza, auto in pronta consegna scarseggiano o sono quasi pari a zero indipendentemente dal tipo di marchio automobilistico.

La colpa è la nota carenza di chip e di materie prime, con un mercato a rilento che ovviamente si riflette sulla produzione. Per i marchi premium, quindi, siamo di fronte ad attese anche maggiori all'anno, ma evidentemente l'azienda a stelle e strisce è riuscita a superare il problema. Navigando sul sito di Tesla è possibile infatti scegliere diverse Model 3 in pronta consegna e con i tre allestimenti a listino, leggasi la Performance a trazione integrale, la Long Range a trazione integrale e infine quella a trazione posteriore. Anche i colori sono diversi, dal grigio “classicone” al rosso, passando per il blu, il nero e il bianco, insomma, tutte le tonalità disponibili per il modello.

Come detto sopra, ci saranno poi in regalo ben 10.000 chilometri di ricariche gratuite, di conseguenza non pagherete il pieno della vostra auto per un bel po' di tempo (la promozione ha scadenza due anni), per un interessante risparmio di denaro. Fra le varie opzioni, i cerchi in lega da 18, 19 o 20 pollici, le tre versioni dell'Autopilot, la guida autonoma di Tesla condannata di recente per falsa pubblicità, e infine gli optional Upgrade Performance, gancio di traino e sedili posteriori riscaldati.

I prezzi variano da 57.000 fino a 74.000 euro per la Model 3 più performante, e l'unica cosa che dovrete fare sarà scegliere il modello che più vi aggrada e che vi verrà poi consegnato entro il 31 dicembre 2022, così come segnalato dal sito ufficiale di Tesla. Ricordiamo che nel 2023 uscirà la nuova Tesla Model 3, recentemente fotografa ta in California.