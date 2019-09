La Tesla Model 3 ha un problema di ruggine? Un video fa scoppiare il caso

Pur essendo un assoluto Best Seller in tutti i mercati in cui ha debuttato, la Tesla Model 3 non è certo un'auto perfetta in ogni suo aspetto. Non lo era al suo debutto, non lo è neppure oggi, dopo aver corretto il tiro di alcuni problemi evidenti. Infatti sembra esser scoppiato un nuovo guaio: la ruggine.

Appena arrivata sul mercato, la Model 3 di Elon Musk e soci è stata praticamente da subito attaccata per via di interni eccessivamente spartani e non al livello di competitor di lunga data. Tesla è stata attaccata anche per via delle sue verniciature non sempre perfette, addirittura una compagnia di noleggio ha dovuto annullare il proprio ordine per i troppi difetti presenti sui modelli consegnati.

Tesla è una compagnia giovane e qualche errore di produzione ci può assolutamente stare, l'importante è sempre riconoscerlo e correre ai ripari appena possibile (assistendo i clienti). Ora sembra che la società abbia una nuova gatta da pelare: un utente ha riscontrato un problema alquanto fastidioso sulla sua Model 3 bianca, che secondo lui avrebbero avuto una vernice "troppo sottile e delicata".

Colpita da sabbia e piccole pietre, la carrozzeria della sua Model 3 sembrerebbe venir via come niente. Questo avrebbe portato ad avere una struttura "nuda" e per nulla protetta in un punto ben preciso, soggetto così a ruggine dopo un certo periodo di tempo. A oggi il caso di Matt Shumaher sembra essere isolato, speriamo però che Tesla apra almeno un'indagine formale per capire se esiste davvero un problema produttivo oppure no.