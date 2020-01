Le Tesla Model 3 della polizia facilitano le assunzioni di personale

Il Dipartimento di Polizia di Bargersville, Indiana, ha appena adottato delle Tesla Model 3 come volanti proprietarie. Il fatto interessante è che coloro che vengono costretti a salirvi a forza sono probabilmente più contenti degli agenti che le guidano.

"Ho fermato un ragazzo per eccesso di velocità sulla 37 (Indiana State Road) e non ha voluto far altro che parlare della Tesla," ha riferito il capo della polizia di Bargersville Todd Bertram, che hai poi proseguito:"Durante lo stesso turno qualcuno ha dato un colpo di clacson e un tizio si è sporto dal finestrino con un telefono per fare un video." Ormai sono parecchi mesi che gli agenti di Bargersville si muovono a bordo della EV californiana, la quale ha sostituito la Dodge Charger nel pattugliare la cittadina dell'Indiana.

In un'intervista risalente allo scorso mese di agosto, e parlando proprio del passaggio a Tesla, Bertram aveva sottolineato il risparmio di circa 6.000 dollari l'anno come motivo principale dello switch. Solo in carburante la berlina costa infatti 300 dollari in meno per mese.

Il lato positivo della vicenda è che Bertram, grazie a quei soldi, ha intenzione di dare lavoro a nuovo personale:"Ho bisogno di assumere almeno un paio di ragazzi nei prossimi due anni, quindi l'obiettivo è quello di prendere alcune Tesla, le quali ridurrebbero l'utilizzo del budget in modo tale da reinvestire i soldi e pagare i nuovi salari."

Almeno negli Stati Uniti le Model 3 si sono rivelate un vero affare, contrariamente a quello che hanno pensato i consumatori riguardo alla Mercedes-Benz EQC, la quale ha venduto soltanto 55 unità in tutta la Germania. Da record invece i numeri del brand della "T", che ha dal suo canto consegnato 112.000 vetture nell'ultimo trimestre del 2019.