Tesla Model 3 contro i pick-up più grossi in una gara di trazione: il video

Interessante quanto portato su YouTube dai ragazzi del canale di lowlifeduramax, perché la sfida di trazione posta sotto la nostra lente d'ingr non mette a confronto veicoli della stessa categoria, ma prova a mischiare le carte per confrontare pick-up e auto elettriche.

La seconda categoria è rappresentata dalla sola Tesla Model 3, mentre la prima sceglie i suoi esponenti tra Ford F-150, Ram 1500 e Toyota Tacoma, che nella loro categoria sono i mezzi più popolari e venduti negli Stati Uniti.

Il peso è tra le caratteristiche più importanti nel trascinamento, e da questo punto di vista la Model 3 è di gran lunga sfavorita se comparata agli altri veicoli. Ha infatti una massa di 360 kg inferiore a quella del Tacoma e di addirittura di 900 kg inferiore a quella del Ram 1500.

Altri fattori importanti sono l'altezza dal suolo del gancio di traino e, ovviamente, la capacità di trazione. Un veicolo con gancio più in alto dopo poco sarà in grado di sollevare il posteriore dello sfidante, riducendone sia grip che trazione e trovando in molti casi una facile vittoria. In ogni caso nel video si è scelto di, sotto questo punto di vista, mettere tutti concorrenti sullo stesso piano optando per un gancio ribassato. Come potete vedere anche voi la prima sfida vede fronteggiarsi Model 3 a Tacoma, e l'esito è a dir poco sorprendente e forse inspiegabile, mentre le altre due rispettano di sicuro le aspettative.

Nel frattempo la Model 3 è stata testata in compiti completamente diversi: ecco chi si ricarica più velocemente tra lei e la Porsche Taycan. Infine vi rimandiamo ad una recente news, che riporta la scelta della polizia di Westport di utilizzare le Model 3 per via della Modalità Sentinella.