La Tesla Model 3 ha perso gli incentivi in UK, cosa sta succedendo?

Fino ad oggi la Tesla Model 3 ha rappresentato la vettura elettrica più venduta in assoluto nel Regno Unito e, nel corso del 2020, la casa automobilistica californiana ha visto proprio tale mercato e quello europeo in generale crescere a dismisura e restituire gli investimenti fatti nell'ultimo periodo.

Nonostante la Model 3 sia riuscita a piazzare 22.000 dei 24.000 veicoli che il brand ha distribuito in Europa, governo britannico ha deciso di escluderla dall'estensivo programma di incentivi mirato a indirizzare i cittadini verso le auto a batteria.

Fino ad oggi i residenti sul suolo britannico potevano beneficiare di uno sconto di 3.500 sterline all'acquisto di una EV, ma adesso tale cifra è passata a 2.500 sterline e si limiterà ai modelli dal costo inferiore alle 35.000 sterline, mentre il precedenza si estendeva fino alle auto da 50.000 sterline.

Nel Regno Unito la Tesla Model 3 parte da circa 40.000 sterline, per cui la berlina elettrica di Elon Musk diverrà di certo meno appetibile. A quanto pare l'iniziativa, nonostante fosse in programma da un po', è stata comunicato soltanto oggi. Una fonte governativa ha comunicato al The Times che la modifica sia stata indirizzata proprio verso Tesla:"La facciamo finita coi sussidi per le Tesla. I contribuenti non finanzieranno persone per l'acquisto di auto da 50.000 sterline."

E' chiaro che una notizia del genere non possa affatto far piacere a Tesla, soprattutto considerando il fatto che modelli concorrenti come la Volkswagen ID.3 va, per buona parte delle varianti, a posizionarsi al di sotto delle 35.000 sterline. Ciò si traduce in un divario economico maggiorato tra ID.3 e Model 3, e gli automobilisti potrebbero scartare a prescindere l'elettrica di Fremont.

Comunque vada, il Regno Unito non cambierà idea sul pensionamento dei motori a combustione interna. Alcuni mesi fa il governo ha deciso di porre un veto alla vendita di auto a benzina e diesel già dal 2030. Spostandoci in Italia la situazione sugli incentivi è sicuramente più favorevole, soprattutto in regioni come la Lombardia: ecco tutte le informazioni sugli incentivi locali, sotto forma di Ecobonus che arriva fino a 18.000 euro tramite rottamazione.