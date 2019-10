La Tesla Model 3 ha "perso" 5 kWh dopo l'ultimo update: la teoria di Bjørn Nyland

Il nome Bjørn Nyland vi dice qualcosa? Beh se seguite la community internazionale Tesla sicuramente vi dirà molto, poiché parliamo di uno YouTuber che è una vera autorità in materia di auto elettriche californiane. Ebbene proprio Nyland avrebbe scoperto un dettaglio molto interessante: Tesla avrebbe ridotto di 5 kWh la capacità delle sue batterie.

Partiamo per gradi, anche perché l'argomento è molto delicato. Bjørn Nyland, come detto, è un'assoluta autorità nel mondo Tesla, pensate che solo grazie al programma referral ha vinto ben quattro vetture elettriche della compagnia di Fremont. Sono anni che esplora pregi e difetti dei veicoli di Elon Musk e sa davvero di cosa parla, motivo per cui bisogna credere a uno dei suoi ultimi video pubblicati, in cui appunto "denuncia" la sparizione di 4,9 kWh dal pacco batteria.

Ovviamente si tratterebbe di uno stratagemma software, visto che tutto è accaduto dopo un update over-the-air, sembra però che lo YouTuber si sia accorto della cosa poiché ha visto l'autonomia generale diminuire. Dai 74,5 kWh precedenti la sua Model 3 ne avrebbe adesso 69,6. Nel video, che vi invitiamo a guardare per intero, viene spiegata per filo e per segno la teoria di Nyland, che ha concluso dicendo che non si tratta di degradazione pura e semplice ovviamente, non si perdono 5 kWh dalla sera alla mattina, ma proprio di uno stratagemma software voluto da Tesla.

Forse per preservare il ciclo vitale della batteria? Prendiamo l'Audi e-tron, che monta una batteria da 95 kWh ma ne lascia all'utente solo 83,6 kWh, oppure la Porsche Taycan, che dei 93,4 kWh totali ne mette a disposizione 84. Che Tesla abbiamo optato per lo stesso meccanismo?