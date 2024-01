Tesla Model 3 Performance sempre più vicina: avvistato un 'muletto'

Della nuova Tesla Model 3 Performance se ne parla ormai da tempo e, stando alle rivelazioni della stampa americana, il debutto del restyling del modello sarebbe ormai dietro l'angolo. L'auto, camuffata a dovere, è stata avvistata per strada. Ecco cosa hanno riportato i leak d'oltreoceano...

Nuovi sedili, nuovo powertrain e, in generale, una nuova visione della berlina EV della Casa di Elon Musk. Avvistata quella che sembrerebbe essere la nuova Model 3 Performance per il 2024. Le novità del restyling sarebbero tante, anche se per il momento non vengono confermate in via ufficiale, e a rivelarle è stato il magazine motoristico online Autoevolution che ha pubblicato alcune foto spia del modello.

Inoltre, sempre secondo il sito statunitense, Tesla per questa nuova versione della Model 3 (quanto si spende in un anno con una Tesla Model 3: 'Meno del bollo della Giulia Quadrifoglio') avrebbe delle intenzioni serie, soprattutto per quanto riguarda la motorizzazione, che dovrebbe essere potenziata. Non è esclusa, inoltre, la presenza di un sistema a tre motori come su Model S e Model X, anche se alcune voci, le più autorevoli, sembrano negare questo scenario. Infatti, come riportato dalla fonte, la nuova Highland non è altro che un semplice aggiornamento, dunque la piattaforma è rimasta la precedente. Le prestazioni verranno sicuramente migliorate e il propulsore otterrà un piccolo aggiornamento, ma tre motori sembra difficile...

Comunque sia, l'obiettivo principale di Tesla sembrerebbe essere quello di migliorare le condizioni di guida. Quindi prepariamoci a nuovi freni, possibili sospensioni adattive, uno spoiler posteriore ridisegnato per una migliore aerodinamicità e anche dei nuovi sedili sportivi con rinforzo laterale. Per quest'ultimo dettaglio, sulla piattaforma social X è apparso un tweet che ha mostrato in anteprima le sedute della Tesla Model 3 Performance 2024. I rumor che danno la nuova Tesla Model 3 Highland Performance in arrivo nel primo trimestre del 2024 potrebbero dunque essere vere.