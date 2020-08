Tesla Model 3 Performance: ecco la velocità massima dell'ultima versione

La Tesla Model 3 è sul mercato da tanto tempo ormai, e la sua velocità massima non dovrebbe essere un mistero. Le Tesla però in questo senso fanno eccezione, poiché sono bersagliate da continui aggiornamenti e migliorie, le quali interessano anche le prestazioni.

Secondo la compagnia di Elon Musk, l'attuale Tesla Model 3 Performance è capace di arrivare fino a 260 km/h, ma non sempre è possibile ottenerli. Alcuni giorni fa difatti il proprietario di una Model 3 Performance ha spinto al massimo la sua macchina nel deserto dello Utah, al Bonneville Salt Flats, senza però riuscire ad eguagliare i 260 km/h dichiarati a causa del terreno non esattamente uniforme.

Questa volta però l'auto elettrica è stata portata su una strada vera e propria, e nello specifico sull'Autobahn tedesca. David, del canale YouTube dpeilow, non si è fatto scoraggiare dal rischio e spinto l'acceleratore senza alcun timore. Dal nostro canto sconsigliamo a chiunque di effettuare prove simili, soprattutto se non si ha una certa esperienza.

A ogni modo, grazie all'inquadratura in prima persona del video in alto, abbiamo visto la Model 3 Performance sfrecciare a ben 262 km/h (163 mph) secondo il tachimetro, ed a 259 km/h (161 mph) secondo la dashcam BlackVue. Non è affatto raro che sia il tachimetro che il software della camera possano sfasare i risultati di una piccola percentuale, specie a velocità elevate.

Molto interessante poi anche il video intitolato "Autobahn 3" visibile in fondo alla pagina, dove si può notare la fulminea accelerazione della berlina californiana in fase di ingresso in autostrada. La clip dona quasi la sensazione di trovarsi fisicamente a bordo della vettura.

Nel frattempo è arrivata una strana notizia relativa proprio alla Tesla Model 3: pare che i modelli di recente produzione posseggano un baule anteriore più piccolo che in precedenza, ma come mai?