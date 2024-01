La nuova Tesla Model 3 Performance in strada a San Francisco: ha un frontale diverso?

Lo scorso mese di settembre abbiamo visto per la prima volta dal vivo la nuova Tesla Model 3 2024, anche detta Highland, una vettura Made in China disponibile in versione Standard e Long Range. All’appello manca la Performance, temporaneamente rimossa dai listini. Ecco adesso la vettura performante beccata (di nuovo) in strada.

La nuova Tesla Model 3 2024 è arrivata prima in Europa, con consegne a partire dal mese di novembre 2023, e poi in Nord America, dove è disponibile da pochissime settimane. Rispetto al passato sono state diverse le migliorie, anche se Tesla non ha mai parlato di “nuova generazione”: si è trattato semplicemente di un restyling minore che ha modificato il frontale, alcuni dettagli sul retro, ha migliorato l’insonorizzazione dell’abitacolo, ha rimosso diversi controlli fisici (come le frecce sullo sterzo che non hanno convinto, soprattutto alle rotatorie) e così via. Tutte novità che faranno capolino anche sulla nuova Tesla Model 3 Performance.

Dopo la scomparsa dal listino europeo della Model 3 Performance, avvenuta a fine settembre 2023, la vettura è pronta a tornare con il nuovo stile e - forse - anche motori più efficienti e performanti. Il prototipo che vi mostriamo oggi è stato avvistato a San Francisco con diversi teli neri. Da cosa capiamo che è un modello Performance? Dalle pinze freno di colore rosso, di dimensioni più grandi rispetto al normale. È interessante poi notare come Tesla abbia camuffato il frontale, segno che la Performance potrebbe avere anche modifiche al corpo vettura, magari dettagli utili a migliorare l’aerodinamica. Non vediamo l’ora di scoprire il modello fatto e finito.