La Tesla Model 3 Performance scompare dal listino italiano: che sia un addio?

Tesla ha presentato la nuova Model 3 lo scorso 1 settembre, modello aggiornato che abbiamo visto dal vivo a Milano. La società ha sottolineato che il restyling riguarda per ora soltanto le varianti a trazione posteriore e Dual Motor a trazione integrale. Non è un caso, dunque, che la Performance sia sparita dal listino italiano...

Al lancio della nuova Model 3 2024, la Model 3 Performance era comunque disponibile a listino, pur non vantando tutte le novità dell’aggiornamento. Ora la società di Elon Musk ha deciso di rimuovere il modello dai listini europei, e l’Italia non fa eccezione. Siamo pronti a scommettere che la versione tornerà, prima o poi, disponibile, al momento però non sappiamo quando. È ovvio che la società californiana voglia dare prima spazio ai modelli più venduti, inoltre c’è da portare la variante di nuova generazione negli Stati Uniti...

Solitamente le novità arrivano in Nord America prima del resto del mondo, con la nuova Model 3 invece sta succedendo esattamente il contrario. Poiché le vetture americane vengono prodotte direttamente negli Stati Uniti, il modello aggiornato non è ancora disponibile oltreoceano, in Europa invece arrivano i modelli prodotti a Shanghai, in Cina, motivo per cui nel vecchio continente possiamo guidare prima il restyling. Negli USA infatti la line-up prevede ancora la Model 3 precedente, con la Performance ancora disponibile. Tesla vuole però disfarsi della line-up attuale il prima possibile, ha persino messo in palio la Model 3 Performance nel suo programma referral.

Noi europei dunque abbiamo la possibilità di guidare prima degli americani la Tesla Model 3 2024, con il solo handicap di non poter più scegliere - almeno per ora - il modello Performance. Speriamo che Tesla non abbia intenzione di cancellare per sempre la versione più muscolosa...