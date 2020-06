La Tesla Model 3 Performance contro una nuova Corvette C8: chi vince?

Quando si portano in strada, per una sfida uno-contro-uno, due dei modelli più chiacchierati del momento, il divertimento è di certo assicurato. Pensiamo alla blasonata Tesla Model 3 di Elon Musk e alla Chevrolet Corvette C8 Stingray.

La prima ha bisogno di ben poche presentazioni, è la berlina elettrica che ha cambiato volto al mercato attuale. Si tratta infatti della vettura più accessibile creata da Elon Musk, che negli USA è arrivata a costare persino 35.000 dollari - almeno nella variante Standard Range. Sappiamo invece che per una drag race la variante migliore è la Tesla Model 3 Performance, la più sportiva e costosa a listino, che vediamo in azione in questo video.

La BEV è messa di fronte a un'altra americana che ha fatto tanto discutere nell'ultimo anno: la Corvette C8 Stingray è forse la meno riconoscibile della sua storia, con linee ridisegnate rispetto al passato e l'introduzione di un motore centrale per la prima volta su una Corvette destinata al mercato "di massa".

Il modello che vedete nel filmato è stato acquistato in origine dallo youtuber The Stradman, che l'ha però rivenduto dopo appena due mesi di vita; a comprarlo Chandler David Smith, altro protagonista di questo video. Ebbene, come sono andate le sfide? Anche se può sembrarvi "dissacrante" in qualche modo, su quattro prove la Model 3 Performance ha tagliato per prima il traguardo per ben tre volte, mandate pure il video in play per vedere con i vostri occhi.